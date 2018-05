Kleuterschool straks verplicht voor kinderen uit achtergestelde wijken in Denemarken

De regerende centrumrechtse coalitie van Denemarken heeft politieke steun ontvangen voor haar plan om kinderen uit achtergestelde wijken, die vaak migranten zijn, te verplichten naar de kleuterschool te gaan. Dat liet de coalitie weten. De kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf ze één jaar oud zijn.

Kinderen die overdag nog niet opgevangen worden, zouden 25 uur per week verblijven in een kleuterschool. Het programma is gratis en zou ongeveer 700 kinderen kunnen helpen, zegt het Zweeds ministerie van Kinderen en Sociale Zaken maandag.

Het bijwonen van de kleuterschool zal de kinderen helpen met de Deense taal en zal via pedagogische oefeningen de kinderen in contact brengen met Deense tradities, waarden en normen, en feestdagen.

De voornaamste Deense oppositiepartij, de Socialdemokraterne, en regeringspartij, de Danish People’s Party, steunen beide het project.

Momenteel kunnen ouders verplicht worden hun kinderen naar de kleuterschool te sturen vanaf drie jaar, maar dat is te laat, vindt Mai Mercado, Deense minister van Kinderen en Sociale Zaken.

Het project vormt deel van een grootschalig plan waarbij de overheid de meest achtergestelde wijken in Denemarken wil aanpakken tegen 2030. Vorig jaar erkende de overheid 22 gebieden als probleemwijken aan de hand van volgende criteria: hoog aantal migranten, hoge werkloosheidscijfers en veroordelingen voor criminele overtredingen.

Indien de ouders kunnen bewijzen dat hun kinderen op hetzelfde niveau geschoold worden als de kleuterschool mogen de kinderen thuis les volgen.

Het plan treedt normaal gezien vanaf begin juli in werking.