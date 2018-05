Hoe u gemakkelijk 300 euro per maand kan verdienen met uw eigen wagen

Al 1.500 Belgen verhuren hun eigen wagen wanneer ze hem zelf niet nodig hebben, zo’n 25.000 maken er gebruik van. Dat doen ze via Drivy, geen autodeel- maar een autoverhuurplatform. De website maakt het mogelijk om snel en efficiënt een particuliere wagen te lenen aan een erg goedkoop tarief. Noem het gerust de Airbnb van de autosector waar je kan grasduinen tussen gezinswagens, stadsauto’s en zelfs cabrio’s. Maar hoe zit het dan met de verzekering? En snelheidsboetes? Of een roadtrip? Wij zochten het uit.

Een auto huren voor 25 euro per dag én volledig verzekerd zijn zonder een heleboel papieren in te vullen, bij een professioneel verhuurbedrijf is het onmogelijk. En dat gaat ook menig Belg niet onopgemerkt ...