Zware kritiek na verkeerschaos en gigantische files in Brussel

Sinds maandagochtend een nieuwe fase in de renovatie van het Reyerscomplex begonnen is, verloopt het verkeer in Brussel al de hele dag moeizaam. Drie tunnels zijn gelijktijdig dicht en dat zorgt niet alleen voor gigantische files, maar ook voor chaos en gevaar op de baan. Er komt veel kritiek op de grote verkeerschaos en vooral Pascal Smet (sp.a), Brussels minister van Mobiliteit en Openbare werken, krijgt het hard te verduren.

Maandagochtend was er erg zware hinder rond het Meiserplein. Drie tunnels die de E40 Leuven-Brussel verbinden met het centrum van Brussel, zijn er immers gelijktijdig dicht voor renovatie. De extra chaotische ochtendspits zorgt voor veel kritiek en onder meer Theo Francken (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) lieten zich al scherp uit op Twitter.

Euhm, wie heeft onze hoofdstad zo goed als onbereikbaar gemaakt vanuit het oosten? Vorige maand al wekenlange zogezegde ‘werken’ ad tunnel zonder enige vooruitgang. Nu dit. Wie maakt die planning eigenlijk?!@rudivervoort @SmetPascal #reyers — Theo Francken (@FranckenTheo) 28 mei 2018

Wat een hallucinant Brussels wanbeleid. https://t.co/LZ1L98ajOQ — Theo Francken (@FranckenTheo) 28 mei 2018

Brussel is zo goed als afgesloten vanuit het Oosten. ‘En stoemelings’, op een maandagochtend. Gevolg is chaos (en frustratie).



Akkoord, er moet aan de tunnels gewerkt worden. Maar kon dit écht niet beter gepland en aangekondigd worden? #dtv — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 28 mei 2018

Ook door andere gebruikers worden minister Smet en Mobiris, het Brusselse Mobiliteitscentrum, niet gespaard.

"De omgeving is goed bediend is door het openbaar vervoer" aldus @MobirisNL . Wat een ziekelijke grap! Bus vanuit Leuven zit ook vast aan #meiser. Advies aan politici: neem morgen zelf eens zo een rammelende schijtbus vanuit de oostrand naar BXL #realitycheck @SmetPascal #Reyers — Nick Speliaert (@NickSpeliaert) 28 mei 2018

Er is een (1!!!) politieman aanwezig aan #Meiserplein om het verkeer te regelen. Hoe kan dat? Duizenden mensen staan hier in de file #Reyers — A Commuter (@BXLcommuter) 28 mei 2018

Een uur in het verkeer sinds #Reyerstunnel en amper 300 m verder, geen omweg mogelijk. #Reyers #BrusselsForPeople — A Commuter (@BXLcommuter) 28 mei 2018

Graag een applaus voor #Brussel en de persoon die het idee had om drie tunnels gelijktijdig te sluiten. #tunnelbru pic.twitter.com/JF8ntBTekv — Lempty (@Lempty) 28 mei 2018

“Bij een structurele ingreep in de verkeerssituatie is de eerste dag altijd problematisch”, reageert Smet op de kritiek. “De dagen die volgen na de eerste dag passen de mensen zich normaal gezien aan. Op de Tervurenlaan was vanmorgen bijvoorbeeld nog capaciteit om de stad binnen te rijden. Dat is een alternatief dat niet genoeg gebruikt werd.”

Met de gelijktijdige sluiting van de Reyers-Montgomerytunnel in beide richtingen en de Reyers-Meisertunnel richting E40 gaat de renovatie van het Reyerscomplex een tweede fase in. Om Brussel uit te rijden zijn twee van de drie tunnels gesloten, waardoor ook de avondspits problematisch dreigt te worden.

“Er is geen alternatief, we moeten de drie tunnels sluiten. Misschien dachten de mensen dat het nu relatief vlot zou gaan, omdat het bij de sluiting van de eerste tunnel ook vlot ging. Maar de eerste dag is altijd een probleem”, aldus nog Smet.

Het kabinet van de minister laat weten dat de Roodebeeklaan vanaf maandagavond via de Maartlaan wordt opengesteld. Zo kan het verkeer dat Brussel verlaat deze weg nemen om de E40 op te rijden richting Leuven en Luik.