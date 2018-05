Sadisten van gehandicapte Valentin (18) beseffen nog altijd niet wat ze gedaan hebben

De vijf verdachten die Valentin Vermeesch (18) vorig jaar gruwelijk mishandelden en hem in de Maas lieten verdrinken, beseffen nog altijd niet wat ze hebben aangericht. Dat blijkt uit de verslagen van de gerechtspsychiaters en -psychologen. Vier verschijnen mogelijk deze herfst voor het hof van assisen. De vijfde verdachte was minderjarig en zit nog altijd in een gesloten jeugdinstelling.

Het is een jaar geleden dat het lichaam van de 18-jarige Valentin Vermeesch, een geestelijk gehandicapte jongen uit Wanze, werd gevonden in de Maas in Hoei. Dat het geen ongeval was, stond meteen vast. Hij had verschillende verwondingen en zijn handen waren gekneveld.

Vijf jongeren uit de buurt, waarvan één minderjarig, werden al snel opgepakt als verdachten. Bij hun eerste verhoren gingen ze al meteen door de knieën en bleek dat Valentin voor hij verdronk urenlang gruwelijk werd mishandeld. Gewoon, voor de kick, zo klonk het.

De gehandicapte jongeman werd meegelokt naar het appartement van Belinda Donnay (21), aan het station van Hoei. Daar werd hij door zijn sadisten geslagen, met sigaretten verbrand,hij moest urine drinken en werd seksueel vernederd. Zo werden zijn genitaliën verbrand met een aansteker. Tussen al dat mishandelen door, bakte Belinda curryworsten met frieten voor de beulen. Valentin kreeg ook frieten, maar moest die wel uit een vuile asbak eten.

Valentin en vier van zijn meerderjarige beulen Foto: rr

Die avond werd aan de boorden van de Maas, terwijl Valentin Vermeesch werd vastgebonden, over zijn lot beslist. Hij kende zijn beulen, dus moest hij sterven. Hij probeerde nog te ontsnappen voordat hij eindelijk in het water werd geduwd.

Zijn beulen filmden alles. De mishandelingen, de zware vernederingen, hoe hij huilde en smeekte en uiteindelijk ook zijn verdrinking.

Dorian Daniels (20), Alexandre Hart (19), Belinda Donnay (21), Loick Masson (21) en de minderjarige K. zitten sindsdien opgesloten. Door het lage IQ van de meesten onder hen, beseffen ze nog altijd niet wat ze gedaan hebben. Ze minimaliseren elk hun eigen rol.

Uit de expertenrapporten blijkt dat Alexandre Hart wordt aangeduid als de leider. Hij besliste alles en folterde de jongen het meest. De anderen moesten meedoen, beweren ze, anders werden ze bedreigd. In plaats van hulp te halen of hem te stoppen, beslisten ze om gewoon mee te doen.

Alexandre noemt zichzelf tegenover de gerechtspsychiaters die hem onderzochten de beste vriend van Valentin. Hij vindt zichzelf een soort van ‘witte ridder’ die Valentin op school verdedigde tegen pestkoppen. Maar de andere beklaagden zeggen dat hij hem in het verleden al had gemarteld.

Het proces kan in de herfst worden gehouden voor de rechtbank van Luik. Ze riskeren levenslang voor mishandeling en moord.