Hoe Ivanka Trump een storm van verontwaardiging losweekt met één liefhebbende foto met haar zoontje

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, bevindt zich in het oog van de storm, nadat ze zondag op Twitter een foto deelde van zichzelf met haar tweejarige zoontje. Tienduizenden mensen reageerden verontwaardigd, omdat haar vader op hetzelfde moment aan de Mexicaans-Amerikaanse grens kinderen van hun ouders laat scheiden.

Bij een foto van zichzelf en haar tweejarige zoontje Theodore, schreef Ivanka Trump het bijschrift “Mijn liefde! #Zondagochtend”.

Dat lokte tienduizenden verontwaardigde reacties uit van tegenstanders van het immigratiebeleid van haar vader. Zo schreef de komiek Patton Oswalt sarcastisch: “Is het niet gewoonweg heerlijk om je kleintje te kunnen knuffelen, wetende waar ze zich bevinden, veilig in je armen? Dat is fantastisch. FANTASTISCH. Juist, Ivanka? Juist?”

Isn't it the just the best to snuggle your little one -- knowing exactly where they are, safe in your arms? It's the best. The BEST. Right, Ivanka? Right? https://t.co/X79r8aWInc — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 27 mei 2018

Ook tienduizenden anderen vroegen Ivanka om zich in te beelden hoe het zou zijn als ze gedwongen gescheiden zou worden van haar kind. “Je hebt drie kinderen”, schrijft iemand. “Ik ook. Beeld je in dat een immigratie-agent je geliefde schat wegneemt, en dat je hem of haar nooit meer terug zal zien. Dat is wat er momenteel gebeurd, dankzij het beleid van je vader. DOE IETS.”

Iemand anders schrijft: “Je mag van geluk spreken dat je dat kan doen met je kinderen. Intussen worden er 1.500 kinderen vermist als gevolg van de bevelen van je papa. Het feit dat jij en andere zogenaamde leiders daarnaar keken en niets deden, spreekt boekdelen.”

Brian Klaas, onderzoeker aan de gerenommeerde London School of Economics en voormalig strateeg van de Democratische Partij, schreef: “Dit is zo ongelooflijk toondoof, gezien de publieke verontwaardiging over jonge kinderen die met bruut geweld uit de armen van hun ouders gerukt worden aan de grens. Een barbaars beleid dat Ivanka Trump impliciet steunt.”

This is so unbelievably tone deaf, given that public outrage is growing over young kids being forcibly ripped from the arms of their parents at the border — a barbaric policy that Ivanka Trump is complicit in supporting. https://t.co/Hy1FVjLoZV — Brian Klaas (@brianklaas) 27 mei 2018

Al meer dan 700 kinderen jonger dan 4 jaar werden gescheiden van hun ouders Foto: AFP

1.500 kinderen vermist

Tot voor kort mochten families die ervan verdacht werden illegaal de grens te hebben overgestoken bij elkaar blijven tot hun zaak behandeld was, maar in mei liet de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions weten een “zero tolerance”-beleid in te voeren voor illegale immigratie.

Een bron bij het departement van Homeland Security beschrijft het nieuwe beleid als volgt: “Wie aangehouden wordt, zal meteen door de US Marshalls naar een federale rechtbank gestuurd worden, terwijl hun kinderen onder de hoede komen van een dienst van het Ministerie van Gezondheid die verantwoordelijk is voor de vestiging van vluchtelingen.”

Dat beleid wordt volgens ngo’s die aan de grens met vluchtelingen werken zelfs al maanden toegepast: “Agenten scheiden zelfs éénjarige kinderen van hun ouders.” Een rapport van de New York Times wees uit dat in april “al meer dan 700 kinderen van volwassenen die hun ouders claimden te zijn werden gescheiden. Onder hen meer dan 100 kinderen jonger dan vier jaar.” Hetzelfde rapport wees overigens ook uit dat het Ministerie van Gezondheid niet wist waar 1.500 kinderen die de grens alleen hadden overgestoken en vervolgens onder hun hoede waren geplaatst, zich bevonden.