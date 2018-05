Schooldirectrice ontslagen: smartphone, laptop en 54 flessen cava gekocht met geld voor arme kinderen

Aalst -

De directrice van ‘De Horizon’, een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst, is ontslagen wegens fraude. De vrouw ging nog in beroep na een eerste tuchtprocedure, maar krijgt nu opnieuw ongelijk. De directrice zou geld van de school gebruikt hebben om onder meer een smartphone, een laptop en 54 flessen cava te kopen. De bal ging aan het rollen na anonieme getuigenissen. De vrouw kan de beslissing wel nog aanvechten bij de Raad van State. Tijdens de duur van het onderzoek was ze al preventief geschorst.