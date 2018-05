Leonne is de eerste Nederlander die geen man of geen vrouw is

BRUSSEL - De 57-jarige Leonne uit Breda is de eerste Nederlander die genderneutraal mag zijn. Dat heeft een rechtbank in Roermond maandag geoordeeld. De rechtbank bepaalde dat Leonne (geboren als Leon) voldoende aannemelijk heeft gemaakt geen man of vrouw te zijn, maar genderneutraal.

Leonne had de zaak aangespannen na “een leven lang al geweten te hebben dat ik geen jongen of meisje, maar iets er tussenin was”, vertelt Leonne maandag.

Bij de geboorte was het niet mogelijk om het geslacht vast te stellen, en werd ze als man beschouwd

“De eerste dertig jaar probeerde ik me als jongen voor te doen, omdat mijn ouders dat graag wilden. Maar ik werd moe van dat man zijn en ging als vrouw verder. Leonne trouwde als vrouw met een man en kreeg een kind van hem. Later kreeg ze een relatie met een transseksuele man die vrouw was geweest, en weer later met een rechter en een notaris. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen: ik ben geen van beide, ik wil zijn wie ik ben: genderneutraal”, reageert Leonne die verwacht dat de uitspraak van de rechtbank in Roermond verregaande consequenties heeft. “Ambtenaren kunnen niet meer om genderneutraal heen, maar ook winkels en websites moeten aanpassingen doorvoeren.”

Het Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageerde al erg verheugd op de uitspraak. “Dit is revolutionair te noemen binnen het Nederlandse familierecht”, stelde TNN-voorzitter Brand Berghouwer. “De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht.”

Intersekse personen moeten nog wel naar de rechter om te bewijzen dat geslachtskenmerken en dus het geslacht anders zijn dan het bij de geboorte vastgestelde geslacht.

Bij ons zijn er nog geen mannen of vrouwen die ‘zonder’ geslacht leven.