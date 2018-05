Veteraan Thomas Buffel moet Racing Genk verlaten

Thomas Buffel verlaat Racing Genk. De Limburgers verlengen zijn contract niet melden ze in een persbericht. De 37-jarige Buffel moet dus na negen jaar andere oorden opzoeken.

“Dit was een moeilijke beslissing”, klinkt het bij Genk. “Thomas is een man van de club, en zal dat altijd blijven. KRC Genk deed hem een voorstel om betrokken te blijven bij de sportieve werking van de club, net als andere clubiconen zoals Domenico Olivieri en Wesley Sonck.” Op dit moment is nog niet duidelijk of Buffel daarop in zal gaan.

Thomas Buffel trok in 2009 van Cercle Brugge naar Racing Genk. In zijn eerste seizoen kon Buffel niet echt overtuigen. Het jaar daarop klom hij samen met zijn ploeg naar een hoger niveau. Buffel groeide uit tot een van de smaakmakers en pakte in 2011 de titel onder Frank Vercauteren. Daardoor mochten ze ook naar de Champions League. Nog in 2011 pakte Buffel met Genk de Supercup. Behalve een smaakmaker, was hij ook een goede aanvaller en was hij zelfs aanvoerder van Genk. In totaal speelde Buffel 388 wedstrijden voor de club en scoorde hij 59 keer. In 2013 veroverde hij met Genk ook nog de Beker van België.

In januari 2017 verloor Buffel zijn vrouw Stephanie aan darmkanker. De twee stapten in 2016 in het huwelijksbootje en hadden een tweeling samen. Stephanie was 39 jaar toen ze stierf en vocht al drie jaar tegen de ziekte.

Behalve bij Cercle, de club van zijn jeugd, speelde Buffel ook nog bij Feyenoord, Excelsior en de Glasgow Rangers. Bij Excelsior maakte Buffel snel naam en werd hij twee jaar op een rij verkozen tot de beste speler van de Nederlandse tweede klasse. Ook bij Feyenoord brak de aanvaller snel door. Met Glasgow pakte hij de Schotse landstitel en de League Cup. Na zijn passage bij de Schotse club keerde hij terug naar Cercle om een jaar later de overstap naar Genk te maken.

Maar Genk neemt nu dus ook afscheid van Buffel. De club organiseert wel nog een galawedstrijd ter ere van haar ex-aanvoerder, de datum daarvan is nog niet bekend.