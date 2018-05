Jonge Standard-doelman verkiest Beerschot Wilrijk boven Antwerp

Bij Beerschot Wilrijk liggen de posities voor de doelmannen al vast. Nadat Mike Vanhamel twee weken geleden tekende voor de Mannekes, heeft de Antwerpse club nu Antoine Lejoly gestrikt. Eerder op de dag verlengde doelman Jordi Nolle zijn contract met een jaar.

Lejoly tekende een contract voor één seizoen met een bijkomende optie voor nog vier jaar. Hij genoot zijn opleiding bij Standard de Liège. Bij de U16 vertegenwoordigde Lejoly de Belgische nationale ploeg. De voorbije weken testte hij bij Lierse, waar hij op Patrick Nys een prima indruk naliet.

“Hij is een talentvolle jonge doelman die keihard werkt op training, met een sterk doorzettingsvermogen en hij is positief ingesteld. Bovcendien kan hij met beide voeten mee voetballen, wat een belangrijke eigenschap is,” aldus Patrick Nys. “Toen ik zijn naam hier liet vallen, is de club mij hierin onmiddellijk gevolgd.”

Lejoly kon ook naar Antwerp, maar koos dus voor Beerschot Wilrijk omdat de club snel en efficiënt te werk is gegaan, vertelt de jonge doelman die voorlopig nog in Verviers woont. Tegen het begin van het seizoen wil hij in Antwerpen komen wonen, om zich volledig op het voetbal te focussen.

Derde doelman

Eerder op de dag raakte bekend dat Jordi Nolle zijn contract heeft verlengd met één jaar, met een optie voor een extra jaar. Nolle mocht op de laatste speeldag van de competitie de afscheidnemende Rafa Romo vervangen en zo debuteerde hij op zijn 20ste verjaardag bij Beerschot Wilrijk.