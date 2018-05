Politie schreef vorig jaar recordaantal snelheidsboetes uit

De politie heeft in 2017 bijna 3,4 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Dat zijn er zo’n 9.300 per dag en dat is een record. Vooral op gewestwegen laten veel mensen zich flitsen. Weggebruikers worden wel minder betrapt op rijden zonder gordel en gsm’en achter het stuur. Dat meldt VTM NIEUWS maandagavond.