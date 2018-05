Drie Belgen staan in Duitsland terecht voor moord, moordpoging, overval én brandstichting

Na de overval staken de daders het appartement in brand Foto: BELGAIMAGE

Al zeker drie Belgen moeten in Duitsland terechtstaan voor hun aandeel in een brutale overval eind 2017. Vijf daders mishandelden en vermoordden toen een 57-jarige man, en staken vervolgens diens appartement in brand.

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 november 2017 pleegden vijf mannen een brutale overval op een koppel in het Centraal-Duitse Laubach-Gonterskirchen, zo’n 60 kilometer ten noorden van Frankfurt. Na zware mishandeling kwam daarbij een 57-jarige man om het leven, zijn 59-jarige vriendin kwam ervan af met lichte verwondingen.

Na de overval, die volgens het Duitse gerecht kaderde “in een drugsoorlog tussen de verdachten”, staken de daders het appartement van het koppel in brand. Op dat moment was de man al overleden, aldus openbaar aanklager Thomas Hauburger. De vrouw lieten ze vastgebonden achter, maar zij kon zich naar het raam wurmen en werd door buren uit het brandende appartement getrokken.

Twee verdachten uit het Duitse Friedrichsdorf (31 en 37 jaar oud) konden op de dag van het misdrijf al worden gearresteerd. De andere verdachten bleken 19-, 34- en 41-jarige mannen met de dubbele Belgische en Marokkaanse nationaliteit: zij werden respectievelijk aangehouden in Spanje, Nederland en ons land, en vervolgens in januari en februari uitgeleverd aan Duitsland. Het vijftal zit momenteel vast in de gevangenis van Hessen. De 31-jarige Duitser en de 19-jarige Belg gaven hun betrokkenheid al (deels) toe.

De aanklager formuleerde daarom vandaag de officiële aanklachten tegen het vijftal: “De beschuldiging omvat moord, poging tot moord, diefstal en mishandeling met dodelijke gevolgen en in het bijzonder ernstige brandstichting.” Er zijn ook arrestatiebevelen voor twee andere verdachten: één van hen is nog voortvluchtig, een 24-jarige zit momenteel in een Belgische cel.