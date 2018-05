Protest tegen Syrisch voorzitterschap VN-conferentie over ontwapening

Maandag 28 mei zal een van de donkerste dagen blijven uit de geschiedenis van de conferentie over ontwapening, met Syrië dat start met zijn vier weken durende voorzitterschap”, tweette Robert Wood, de permanente voorzitter van de Verenigde Staten in het orgaan.

Monday, May 28 will be one of the darkest days in the history of the Conference on Disarmament with Syria beginning its four-week presidency. The Damascus regime has neither the credibility nor moral authority to preside over the CD. The int. community must not be silent. pic.twitter.com/6tk32NJjO6