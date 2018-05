Sevilla heeft opnieuw een andere coach, dat is al nummer zes in twee jaar tijd

Pablo Machin is de nieuwe coach van Sevilla. Dat meldt de Spaanse club op zijn website. De 43-jarige Machin komt over van Girona en ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Machin werd dit seizoen met Girona tiende in de Primera Division, nadat hij vorig seizoen met de Catalanen naar de Spaanse eerste klasse was gepromoveerd. Na drieënhalf jaar bij Girona gaat Machin volgend seizoen aan de slag bij Sevilla, waar hij de Spanjaard Joaquín Caparros opvolgt.

Caparros wordt dan weer sportief directeur van Sevilla, nadat hij als interim-trainer de “Rojiblancos” met een sterke eindsprint naar een zevende plek en bijhorend ticket voor de Europa League had geleid. Eerder op het seizoen was Caparros de Italiaan Vincenzo Montella opgevolgd.

Voor Sevilla is het de zesde trainer in twee jaar tijd. Na Unai Emery, Jore Sampaoli, Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella en Joaquin Caparrós is het nu de beurt aan Machin.

Sabemos que los numantinos conocen bien el "nunca se rinde". Hagamos historia juntos, @pablomachindiez. #BienvenidoPablo #vamosmisevilla pic.twitter.com/JGWiJJ1mtz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 28 mei 2018

(belga)