Man die leeuwen en tijger verloor aan vergiftiging, cremeert dieren in emotionele video

Justin Fernandes, de eigenaar van natuurreservaat Jugomaro Predator Park in Zuid-Afrika, heeft zijn drie leeuwen en tijger gecremeerd. Vorige week trof hij de dieren nog dood aan nadat ze werden vergiftigd door stropers. Door ze op die manier een waardig afscheid te geven, wil hij zichzelf strijdvaardig blijven opstellen tegenover degenen die zijn levenswerk naar de vaantjes hielpen.

Het waren erg tragische beelden die de 32-jarige Zuid-Afrikaan donderdagnacht maakte. Nadat hij om twee uur ’s nachts werd gewekt door het gehuil van een wolf, maakte hij even later zijn ergste nachtmerrie mee. Zijn video liet zien hoe hij eerst zijn leeuw Elvis levenloos aantrof, terwijl ook zijn tijger Kai in de buurt lag. Daarmee was het drama echter nog niet compleet. In een verblijf van het park waren ook de leeuwen Hercules en Taariq overleden door het gif van de stropers.

Zwarte magie

De beelden gingen onmiddellijk de wereld rond , en ook vele berichten met steunbetuigingen bleven niet lang uit. Zondag besloot hij de kijkers de kans te geven om samen met hem afscheid te nemen van “zijn baby’s” gedurende de crematie.

“Er bestaat een markt voor hun beenderen”, liet Fernandes aan zijn kijkers weten. “Daarom wilde ik mijn katten helemaal vernietigen. Dan ben ik zeker dat ze nergens anders dan hier zullen zijn. De stropers hebben geprobeerd om hun klauwen en tanden mee te nemen voor zwarte magie, wat een van de ziekelijkste dingen is die ik ooit heb gehoord.”

Lijkzak

De Zuid-Afrikaan en zijn gezin nemen de katachtigen over van andere eigenaars. Zij zagen de dieren aanvankelijk als huisdier, en beseften pas te laat dat ze op termijn niet meer voor de leeuw of tijger konden zorgen. Overleven in het wild was voor de roofdieren bovendien onmogelijk, waardoor ze in een natuurreservaat als dat van Fernandes terechtkwamen. Daar had hij overigens veel voor over. Zo verkocht de familie al eens hun huis om toch maar voldoende geld te kunnen investeren in de verzorging van de dieren.

Ondanks het drama blijft de man strijdvaardig. “Als er ooit nog een stroper binnen vijftig meter van mijn gebied komt, dan zullen we het weten”, aldus Fernandes. “En ik beloof dat hij naar huis zal keren in een lijkzak.”

In Jugomaro Predator Park verblijven momenteel nog drie leeuwen, tien tijgers, twee caracals en een wolf. Er is ook een GoFundMe-pagina aangemaakt om geld in te zamelen voor extra veiligheidsmaatregelen.