Voor het eerst sinds 2002 EU-verkiezingswaarnemers naar Zimbabwe

De Europese Unie (EU) zal voor het eerst sinds 2002 verkiezingswaarnemers naar Zimbabwe sturen voor de presidents- en parlementsverkiezingen die in juli gepland zijn. Dat staat in een akkoord dat de twee partijen maandag sloten.

In juli vinden in Zimbabwe de eerste verkiezingen plaats sinds het ontslag van president Robert Mugabe. Die stapte in november op na 37 jaar aan de macht te zijn geweest, onder druk van het leger, het volk en zijn partij Zanu-PF. Hij werd vervangen door Emmerson Mnangagwa, net als Mugabe lid van de partij Zanu-PF, die kandidaat is voor de presidentsverkiezingen.

Mnangagwa herhaalt steeds dat de verkiezingen transparant en vreedzaam zullen verlopen, maar zijn critici durven dat te betwijfelen. Het nieuwe Zimbabwaanse regime, dat de banden met het Westen wil verbeteren, nodigde de internationale gemeenschap uit om de verkiezingen te komen observeren.

“De EU verwelkomt de inzet van de regering voor vreedzame, geloofwaardige, inclusieve en transparante verkiezingen”, verklaarde Philippe Van Damme, de Europese ambassadeur in Zimbabwe. “Door verschillende internationale actoren uit te nodigen om de democratie in actie te observeren, toont de nieuwe regering haar verlangen naar transparantie in het verkiezingsproces”, zei Zimbabwaanse minister van Buitenlandse Zaken Sibusiso Moyo.

De laatste verkiezingsmissie van de EU in Zimbabwe dateert al van 2002. Het hoofd van de missie werd toen nog voor de presidentsverkiezingen verbannen. Meteen daarna nam Brussel sancties tegen Robert Mugabe en veel van zijn verwanten, op beschuldiging van mensenrechtenschendingen.

Verwacht wordt dat Mnangagwa de winnaar wordt van de presidentsverkiezingen, aangezien de oppositie sinds het overlijden van haar historische leider Morgan Tsvangirai in februari in de touwen hangt.

