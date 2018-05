Iniesta maakte acht jaar geleden de winnende goal in WK-finale, maar kampte met depressie

Toen Andres Iniesta acht jaar geleden de beslissende goal in de WK-finale maakte, ontblootte hij een shirt ter nagedachtenis van zijn overleden vriend Dani Jarque, aanvoerder van Espanyol. De aanvoerder van Spanje kampte met blessures, maar zat ook met een depressie, zo getuigde hij in een interview van het tv-programma Chester.

“Ik weet nog dat ik in het huis bij mijn ouders was, samen met mijn vrouw. Ze was toen nog mijn vriendin. Ik vertelde hen dat ik iets nodig had. Dat ik op die manier niet meer verder kon. Toen zijn we naar het trainingscomplex van Barcelona gereden en hebben we met de dokter gesproken. Ik voelde me leeg van binnen, maar dankzij de mensen om me heen en de specialisten is alles goed gekomen. Ik ben er sterker van geworden. Het leven heeft mij geleerd dat wanneer je in een dal zit, de mensen die écht om je geven opstaan. Mijn filosofie is altijd om op te staan en door te vechten.”