Zo gaat bondscoach Roberto Martinez de Rode Duivels klaarstomen voor het WK

Sinds gisteren is het écht Red Together. Op Simon Mignolet na verzamelden voor het eerst àlle Rode Duivels – 27 man – in Tubeke voor wat officieel ‘the First Day of Phase 2 The Way to Russia’ heette. Vanaf nu start de express richting Rusland, op 13 juni om 12 uur wordt er naar Moskou gevlogen. Bondscoach Roberto Martinez moet zijn zevenmijlslaarzen aantrekken.