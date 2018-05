Di Rupo zet druk op de ketel: “Ik zou ouders van Mawda verblijfsvergunning van vijf jaar geven”

PS-voorzitter en oud-premier Elio Di Rupo pleit ervoor om de ouders van de Koerdisch-Iraakse peuter Mawda een verblijfsvergunning te geven. “Dat meisje van 2 jaar is overleden op het grondgebied van mijn stad Bergen”, zegt Elio Di Rupo aan VRT NWS. “Ze is gedood door een politieagent die de ordediensten van dit land vertegenwoordigt.”

Mawda kwam ruim een week geleden om het leven door een politiekogel na een achtervolging op de E17. Haar ouders probeerden met andere transmigranten naar Groot-Brittannië te raken, maar het voertuig waarmee ze reisden, werd tegengehouden door de politie.

Di Rupo wil geen waardeoordeel vellen over het optreden van de politie, hij maar wil de resultaten van het onderzoek van het Comité P en van justitie afwachten. Maar los daarvan vindt de PS-voorzitter dat een minimum van respect hier aan de orde is. “Mocht zoiets gebeurd zijn toen ik premier was, zou ik een verblijfsvergunning van 5 jaar - hernieuwbaar - hebben toegestaan.” Voor een uitzonderlijke situatie is een uitzonderlijk antwoord aangewezen, vindt Di Rupo.

“Natuurlijk bevinden zij (de ouders) zich in een illegale situatie, maar hun kind is gedood”, benadrukt Di Rupo. “En het is niet om het even wie hun kind heeft gedood: het is onze politie, het is de staat! De staat die door onze politie wordt vertegenwoordigd. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid als staat.”

De ouders van Mawda hebben hun regularisering in België aangevraagd Foto: Olivier Matthys

Kwestie-Mawda verdeelt regering

Ondertussen verdeelt het lot van de ouders van Mawda de regering. Zondag kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat de ouders een aanvraag hebben ingediend om in ons land te worden geregulariseerd. Daardoor zouden ze om humanitaire redenen permanent in ons land kunnen verblijven.

Francken kan daar zelf een beslissing over nemen, maar liet weten dat er over die beslissing overleg binnen de regering zal moeten plaatsvinden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) liet al weten voorstander te zijn om het gezin tijdelijk te regulariseren. “Ik wil er toch even op wijzen dat dit een volstrekt nieuwe situatie is: er is een kind doodgeschoten door een politieagent. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt”, zei hij.

Maar Open VLD, N-VA en ook MR gaan daar niet in mee. Zij zouden graag zien dat Mawda’s ouders voor regularisatie kiezen als slachtoffers van mensenhandel. Dat is een andere procedure, waarbij slachtoffers van mensenhandel tijdelijk in ons land mogen blijven terwijl ze meewerken met het oprollen van smokkelbendes.