Toch maar opletten, Rode Duivels: WK-tegenstander Tunesië pakt uit met stuntje tegen Portugal

Moeten de Rode Duivels op het WK schrik hebben van Tunesië? De Noord-Afrikanen speelden in een oefeninterland 2-2 gelijk tegen Portugal. Ze maakten een 2-0 achterstand goed.

LEES OOK: Europees kampioen Portugal toont Rode Duivels hoe het niet moet: drie lessen voor onze bondscoach

Portugal, dat zonder Ronaldo speelde, kwam nog in de eerste helft 2-0 voor via André Silva en João Mario. Maar Anice Badri (ex-Moeskroen, nu ES Tunis) en Fakhreddine Ben Youssef zorgden in Braga voor de ommekeer.

Toch wel een gevaarlijk ploegje Tunesië. Lag lange perioden onder tegen Portugal maar gaat toch met een 2-2 aan de haal bij de kampioen van Europa. #portun — Bart Lagae (@BartLagae) May 28, 2018

De Rode Duivels spelen op 23 juni hun tweede groepsmatch op het WK tegen Tunesië.

Er oefenden nog andere ploegen voor het WK: Italië -dat niet mee mag- klopte Saudi-Arabië met 2-1, onder meer dankzij een treffer van Balotelli (lees meer). Frankrijk won van Ierland met 2-0. Fekir maakte het openingsdoelpunt, Olivier Giroud legde de eindstand vast. Het was het 31ste doelpunt van de spits van Chelsea, die daarmee Zinedine Zidane evenaart.