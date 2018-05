Hoe snel zie jij welke Rode Duivel op deze tekening staat?

Op 14 juni start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. In de aanloop naar het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel. Intussen zitten we aan speler nummer zeven, en ook deze topvoetballer mag zichzelf rekenen bij de vaste waarden in basisploeg van Roberto Martinez . Hoeveel tijd heb jij nodig om te achterhalen om wie het gaat?