‘Dietwin de Jodelaar’ vrijgelaten uit gevangenis

Oudenburg - Dietwin H. (38), bijgenaamd Dietwin de Jodelaar, is gistermiddag vrijgelaten uit de Brugse gevangenis. De man wordt verdacht van schuldig verzuim, omdat hij de politie niet waarschuwde toen hij twee weken geleden ontdekte dat zijn vriend en manager Kevin Lapeire (31), alias ‘Clown Tobi’, een moord had gepleegd.

De clown bracht zijn vriendin Caroline Dombrecht (46) om het leven omdat hij niet kon verkroppen dat zij hun relatie had beëindigd. Toen hij ’s anderendaags Dietwin H. uitnodigde in het huis van de vriendin, merkte die de vermoorde vrouw op in de garage. Toch stapte hij niet naar de politie, naar eigen zeggen omdat Lapeire beloofd had dat hij zichzelf zou gaan aangeven.

Gebroken schouder

De onderzoeksrechter oordeelde gisteren dat de aanhouding van Dietwin H. niet langer nodig is voor het onderzoek. De jodelaar werd gistermiddag opgehaald door familie aan de gevangenis. Zijn linkerarm zat in een steunverband: hij brak zijn schouder toen hij twee weken geleden werd opgepakt en hardhandig op de grond werd geduwd. Dietwin H. verbleef daardoor twee weken in de ziekenboeg. Veel wilde hij niet kwijt bij zijn vrijlating. Alleen dat zijn verblijf in de gevangenis zwaar was geweest.

