Giroud scoort tegen Ierland en evenaart zo Zinedine Zidane in het rijtje topscorers aller tijden voor Frankrijk

Frankrijk is de voorbereiding op het WK in Rusland gestart met een 2-0 overwinning in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland. Olivier Giroud scoorde en komt daardoor op gelijke hoogte met Zinedine Zidane, ze delen de vierde plaats in het rijtje met topscorers aller tijden voor de Franse nationale ploeg. Nabil Fekir maakte het tweede doelpunt van de wedstrijd.

Frankrijk heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland gewonnen met 2-0. Het is voor Les Bleus het eerste clean sheet in vier wedstrijden. De Franse bondscoach Didier Deschampt liet Antoine Griezmann op de bank en startte met Fekir, Giroud en Kylian Mbappe. Dat bleek achteraf een goede beslissing. Giroud maakte zijn 31ste in zijn 72ste wedstrijd voor de nationale ploeg. Alleen Thierry Henry (51), Michel Platini (41) en David Trezeguet (34) scoorden meer voor Frankrijk. Hij evenaart zo Zinedine Zidane.

De Franse ploeg zit tijdens het WK in groep C samen met Australië, Denemarken en Peru. Ierland kwalificeerde zich niet voor het wereldkampioenschap.

(reuters)