Bestuurder rijdt door drogend beton en richt ravage aan, dat dreigt hem nu heel zuur op te breken

Merchtem - De betonbaan in de Osseveldstraat was nog maar pas aangelegd, toen een man besloot de werfafsluitingen weg te nemen en door de straat te rijden. Het gevolg: twee diepe bandensporen door de straat. Kostprijs: minimum 55.000 euro voor het herstel van 300 meter betonbaan. “Hij moest er zijn en volgde zijn GPS”, was de uitleg.

Onbegrijpelijk. Zo omschrijft woordvoerder Fred Scrayen van de zone AMOW wat zich voordeed in de Osselveldstraat in Ossel-Brussegem. Een dertiger uit Maldegem reed met zijn voertuig door liefst 300 meter sneldrogend beton, nadat hij zelf eerst de signalisatie had weggehaald om door te kunnen. De man werd uiteindelijk gestopt door buurtbewoners, maar de schade is groot. “Echt een totaal verkeerde mentaliteit. De politie roept dan ook op om zeker niet te proberen door werfzones te rijden. Die verkeersborden staan daar niet voor niks”, aldus Scrayen.

“GPS gevolgd”

“Die man volgde naar eigen zeggen zijn GPS, negeerde alle signalisatieborden en zette de afsluiting zelfs opzij en reed daarop door het sneldrogend beton, waar overigens enkel plaatselijk verkeer mag doorrijden”, zegt schepen van Openbare Werken Paul Van Den Eynde (Open VLD). “Er zijn twee diepe sporen over een lengte van 300 meter in het beton getrokken. Echt zonde van al het werk. De feiten dateren al van enkele weken geleden, maar de aannemer kan de straat nog altijd niet afwerken omdat het dossier eerst door de verzekering wordt behandeld. Volgens een voorzichtige berekening van onze diensten gaat het om minimum 55.000 euro, onder andere ook voor de afvoer van het beton die moet worden opgebroken. Maar zo’n werken kan je nooit helemaal becijferen. De factuur kan dus nog flink oplopen.”

Geen autoverzekering meer

Werfleider Patrick Stevens van aannemer Janssens NV zegt dat de werf correct was afgezet. “Alle signalisatieborden stonden er. Er was een absoluut verbod om door te rijden en toch deed die man dat. Nu moet dat hele stuk beton eruit om opnieuw te worden aangelegd. Zolang de verzekering ermee bezig is, kunnen wij niet verder. Wel gieten we vrijdag asfalt in de Kasteelstraat, het andere deel van de werf.”

Zal de betrokken automobilist dan die schade zelf moeten betalen? “Zo eenvoudig is het niet”, zegt directeur Pers en Communicatie Wauthier Robijns van Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsmaatschappijen. “In geval van moedwilligheid, doelbewust iemand schade willen toebrengen, dronkenschap of andere feiten die vastgelegd zijn in een Koninklijk Besluit, kan de verzekeringsmaatschappij van de verplichte autoverzekering de schade verhalen op diegene die ze veroorzaakte. Maar bij een zware fout, zoals door het rode licht rijden of een verbodsbord negeren, moet de verzekeringsmaatschappij de schade aan derden vergoeden en kan ze die niet terugeisen. Bij zware gevallen zal de verzekerde allicht zeer moeilijk of geen verzekering meer krijgen voor zijn voertuig, al is elk geval natuurlijk individueel.”