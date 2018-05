School vraagt leerlingen te kijken naar tv-programma over moord op vrouw van leraar

Zelzate - Heel wat leerlingen van de Sint-Laurensschool in Zelzate zullen vanavond kijken naar het opsporingsprogramma Faroek op VTM, over de onopgeloste moord op de vrouw van een leraar. De directie stuurde een brief naar alle leerlingen met de vraag te kijken en goed op te letten. “Want elk element kan belangrijk zijn.” “Een goede les in verantwoordelijkheid”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Op 3 oktober 2017 vond leerkracht Frank Pauwels het levenloze lichaam terug van zijn vrouw Veerle Scheerlinck (57). Ze lag dood in haar winkeltje ’t Ateljeeke, in het centrum van Zelzate. De vrouw was omgebracht met verschillende messteken.

Het onderzoek verloopt moeizaam. Er kwam al eens een robotfoto van een potentiële verdachte man met muts, maar die leverde geen doorbraak op. Met een oproep naar getuigen in het opsporingsprogramma Faroek vanavond op VTM proberen de speurders nu een doorbraak te forceren.

“Wij dragen, op vraag van mijnheer Pauwels, graag ons steentje bij. Want deze zaak treft ons allemaal. Ze moet opgelost geraken”, zegt schooldirecteur Eric Van Gucht. De school gaf alle leerlingen een brief mee met een warme oproep om te kijken.

“Een emotionele oproep misschien. Maar er is meer. Het winkeltje van Veerle ligt vlak bij een drukke bushalte. Veel leerlingen van onze school stappen er op en af, ook vele ouders passeren er. Misschien hebben ze die bewuste namiddag toch iets gezien. Misschien komen herinneringen naar boven.”

In de brief adviseert de school de ouders nog om mee te kijken met hun kinderen. “Want jongeren stellen zich terecht vragen bij de gebeurtenissen.”

“Belangrijke les”

“De school pakt het goed aan”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Het is zelfs een belangrijke les voor de leerlingen: dat het je verantwoordelijkheid is om de politie te helpen als ze op zoek is naar een dader. Door erbij te zeggen dat de leerlingen het best onder begeleiding van hun ouders kijken, bewaren ze het evenwicht voor wie het te shockerend zou vinden. Al moet je jongeren van 12 tot 14 jaar op dat vlak niet onderschatten. Wie er niet tegen kan, zal zelf wel beslissen om niet te kijken. In een lagere school zou dat anders liggen. Daar had de directie kunnen beslissen om bijvoorbeeld een gefilterde versie van de reportage in de klas te tonen, onder begeleiding van de leerkrachten.”

INFO

Faroek, VTM, 21.45 uur