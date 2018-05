Bondscoach Tunesië belt moeder tijdens persconferentie

De oefeninterland Portugal-Tunesië eindigde op een 2-2-gelijkspel en daar was vooral de bezoekende bondscoach Nabil Maaloul erg tevreden mee. De glunderende Tunesiër zat in het gemeentelijk stadion van Braga klaar om vragen te beantwoorden toen plots zijn gsm in zijn broekzak trilde.

“Mijn moeder”, zei hij verontschuldigend aan een Portugese journaliste die hem net een vraag had gesteld. “Ik ben verplicht op te nemen.” Waarop Maaloul in het Frans zijn moeder duidelijk maakte dat hij op een persconferentie zat en hij haar later zou terugbellen.

Na de onderbreking wist Nabil Maaloul te vertellen dat hij best blij was met het gelijkspel omdat het zijn spelers psychologisch zal helpen in de volgende oefenwedstrijden tegen Turkije en Spanje. Daarna volgen de WK-wedstrijden tegen Engeland en België.

“Dit resultaat is belangrijk voor ons omdat we nog maar in het begin van onze voorbereiding zitten. Ik heb heel wat spelers uit de Saudische competitie die sinds april niet meer gespeeld hebben. Anderen (zoals Gent-speler Dylan Bronn die gisteren op de tribune zat) zijn nog maar net klaar. We moeten erg individueel te werk gaan.”

Tunesië vertrekt nu op stage naar Zwitserland voor het vervolg van zijn WK-voorbereiding.