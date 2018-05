Zware brand bij ramen- en deurenbedrijf blijkt aangestoken door zoon van eigenaar “uit wraak”

Het ramen- en deurenbedrijf van Didier Lievin ging zaterdagochtend in geen tijd helemaal in vlammen op nadat de zoon des huizes brand aanstak. Foto: if

Zwevegem - Het ramen- en deurenbedrijf van Didier Lievin ging zaterdagochtend in geen tijd helemaal in vlammen op. Tijdens het blussen raakte een brandweerman bedolven onder het puin. Gisteren bekende de zoon dat hij de brand stichtte, uit wraak.

De zware brand van zaterdag die het ramen- en deurenbedrijf van Didier Lievin verwoestten is aangestoken. Het is de zoon des huizes die uit wraak het vuur stichtte. Tom Janssens van het parket in Kortrijk bevestigt. “De uitleg van zijn zoon hield geen steek. Eerst ontkende hij nog, maar uiteindelijk ging hij over tot bekentenissen. Hij stak het bedrijf in brand voor een familiezaak, uit wraak. Hij is niet aangehouden, maar zal zich zeker moeten verantwoorden voor de rechtbank.”

Brandweerman gewond

Bewoners van de Deerlijkstraat in Zwevegem werden iets voor zes uur zaterdagmorgen wakker door enkele knallen. Die kwamen van een brand bij het bedrijf van Didier Lievin, die in ramen, deuren en zonweringen doet. Toen de brandweer aankwam bij de loods achter de woning van de man, was het kwaad al geschied. Bij aankomst was de lichte vrachtauto die voor het gebouw stond al helemaal uitgebrand. De vlammen schoten toen al uit de weggeblazen koepel van het gebouw. Er kwamen zo’n 35 brandweerlui aan te pas om het vuur te bedwingen. Tijdens het blussen raakte brandweerman gewond. Hij was de loods binnengaan, toen een muur omviel. “Daarbij raakte puin los en dat moet op hem zijn gevallen. Gelukkig stond er nog een bestelwagen in de loods, dat is zijn redding geweest”, zei clusterofficier David Vandecaveye gisteren in deze krant. De brandweerman werd afgevoerd naar het AZ Groeninge met lichte verwondingen. Hij liep geen breuken, maar wel enkele fikse kneuzingen op. Hij heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

Het gebouw brandde volledig uit en drie auto’s waren goed voor de schroothoop.

De eigenaar zelf was niet aanwezig, hij was op vakantie in Turkije. Hij keerde terug om zelf de schade te komen opmeten, en vast te stellen dat zijn zoon de brand moedwillig veroorzaakte.