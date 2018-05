En nóg een WK-lied: Tom Waes maakt ‘Dva Vodka’ van ‘Dos Cervezas’

De lijst met WK-liederen wordt met de dag langer, maar op dat van Tom Waes (49) durven we wél geld in te zetten: hij doopt zijn monsterhit Dos Cervezas om tot Dva Vodka. “Dit klinkt beter, want ik ben gestopt met roken.”

Nee, het was niet het idee van Tom Waes. Studio Brussel had nog een nummer nodig voor de cd die de radiozender op 1 juni uitbrengt. Op die cd: de beste meezingers uit het voetbal, een paar nummers die de Rode Duivels zelf hebben gekozen en nu dus ook een potentiële hit van Tom Waes. “Aanvankelijk dacht ik: oké, waarom niet, zeker? Tot ik de tekst hoorde. Toen dacht ik: best grappig. Voor ik het wist, stond ik in de studio om het in te zingen. Toen werd het nóg grappiger. Met de videoclip erbij is het echt wel geslaagd.”

LEES OOK. Tom Waes is niet de enige met een Belgisch WK-lied: deze vier gingen hem voor!

Dva Vodka heet het WK-lied van Tom Waes, twee wodka’s. U raadt het al: het is de Russisch getinte versie van Dos Cervezas, de meezinger die ontstond toen Tom Waes voor Tomtesterom een antwoord zocht op de vraag: hoe word je schlagerzanger? Dos Cervezas, Spaans voor “twee pintjes”, werd een gigantische hit. Tot ongenoegen van een aantal schlagerzangers, die het woord “broodroof” niet schuwden. Volgens Tom ­Waes is ook Dva Vodka een uit de hand gelopen grap. “Een knipoog naar het gedoe rond het officiële WK-lied dat werd afgevoerd; zoiets kan alleen in België. Ik denk niet dat ik er veel mee ga optreden, dat heeft alleen zin tijdens de matchen van de Rode Duivels. Jesse Fabré en ik hebben in ieder geval heel hard ons best gedaan om de tekst niet te laten kloppen. Het zou beter moeten klinken dan het vorige, want ik ben gestopt met roken. Ik heb een beetje meer adem. (lacht) Ik ben al een paar keer gestopt met de sigaret, maar dit is de goeie keer”.

De videoclip van het WK-lied Dva Vodka is vanavond te zien in Van Gils & Gasten op Eén. Vanaf dan is hij ook op YouTube te zien.