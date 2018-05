Depressie, burn-out en zelfdoding: de dierenarts zit erdoor. “Ieder van ons kent wel een collega die ten onder gegaan is aan de job”

Onderzoekers van de VUB gaan analyseren hoe het gesteld is met het welzijn van de Vlaamse dieren­artsen. Helemaal niet best, zo denken de dieren­dokters zelf. Internationale studies spreken over een hoge graad van depressie, burn-out en zelfdoding. Om na te gaan hoe alarmerend de situatie bij de Vlaamse dierenartsen is, vroegen zij zélf om het ­onderzoek. “Elke dierenarts kent wel een collega die ten onder gegaan is aan de job.”