Edouard onderging exact 60 jaar geleden een van eerste openhartoperaties in ons land: “Zonder ingreep zou ik de 40 niet halen. Nu heb ik zelfs mijn chirurgen overleefd”

Reden genoeg om te klinken vandaag bij Edouard Devis (79) uit Wilrijk. Niet alleen is het exact zestig jaar geleden dat een van de eerste succesvolle openhartoperaties in ons land op hem werd uitgevoerd, het maakt van hem ook de langst levende patiënt. “Na die operatie is mijn leven echt begonnen.”