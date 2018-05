Naar de zonnebank gaan, zal nooit meer hetzelfde zijn. De stem die u al 10 jaar lang uitlegt hoe de zonnebank werkt, raadt u dat nu af

Wie onder de zonnebank gaat, heeft haar wellicht al gehoord: de vrouw die u zegt wanneer uw bruiningssessie begint of wanneer u zich moet omdraaien. Jolanda, heet ze. Binnenkort herkent u haar stem misschien ook op de radio, maar deze keer tégen bruinen. In een nieuwe spot voor de Stichting Tegen Kanker waarschuwt ze voor huidkanker door de zonnebank. Maar daar is de sector niet mee opgezet.