Weyts met Jong Keukengeweld naar Bangkok

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts trekt van dinsdag tot vrijdag naar de Thaise hoofdstad Bangkok voor het vierde Wereldforum voor gastronomisch toerisme. De N-VA-minister gaat er samen met vijf meegereisde Jong Keukengeweld-chefs de Vlaamse keuken in de kijker zetten.

De Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO), een agentschap van de Verenigde Naties, organiseert voor het vierde jaar op rij een forum voor gastronomisch toerisme, dit keer in de Thaise hoofdstad Bangkok. Verschillende landen en regio’s zetten er hun culinaire paradepaardjes in de kijker. Het thema dit jaar is duurzaam toerisme, Vlaams toerismeminister Weyts is uitgenodigd als een van de zeven ‘keynote speakers’.

Chefs Nils Proost (Petit Cuistot), Anthony Snoeck (Carcasse), Bram Heylens (‘t Kreukeltje), Jonas Haegeman (De Vijf Seizoenen) en Stijn Audenaert (Vos) reizen mee om de Vlaamse keuken te promoten. De vijf Jong Keukengeweld-chefs gaan er ook kooktechnieken en productenkennis uitwisselen met Thaise chefs en producenten.

Wat staat op het menu?

Op het programma staan onder meer kookworkshops, een gala naar aanleiding van 150 jaar vriendschap en handel tussen België, Luxemburg en Thailand en een Vlaams-Thaise fusion lunch. Minister Weyts heeft vrijdag ook een ontmoeting met de Thaise viceminister van Transport Arkhom Termpittayapaisith.

België is samen met 157 andere landen een volwaardig lid van de UNWTO, maar Vlaanderen is sinds 1997 als regio erkend als geassocieerd lid, een soort deelstaat met een bijzonder statuut. Minister Weyts wil de zesde editie van het Wereldforum voor gastronomisch toerisme in 2020 naar Vlaanderen halen.