Minderjarige vreemdelingen in busje van Mawda kregen niet de vereiste bescherming: “Betreurenswaardig”, vindt minister Geens

In de bestelwagen van de overleden Mawda twee weken geleden zaten drie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. België is verplicht om hen bescherming te bieden en de Dienst Voogdij in te schakelen zodra ze hen aantreffen, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Dat schrijft De Morgen dinsdag.

Volgens het parket van Bergen zaten in het busje met Mawda niet enkel twee gezinnen met samen vier kinderen, maar ook nog drie andere minderjarigen zonder familie. Een omzendbrief van de regering van eind 2016 verplicht elke politiedienst of administratie om in zo’n geval de Dienst Voogdij van de FOD Justitie op de hoogte te brengen, maar dat is niet gebeurd. Niet-begeleide minderjarigen worden als extra kwetsbaar beschouwd en hebben recht op bescherming: er wordt een voogd wordt aangesteld die samen met de jongere op zoek gaat naar een opvangcentrum.

Maar tussen het incident en het moment dat alle inzittenden werden vrijgelaten, wist de Dienst Voogdij in dit geval van niets. De bevoegde minister van Justitie Koen Geens betreurt dat zijn dienst niet op de hoogte gebracht werd, zei hij vanmorgen op Radio 1. “We zijn aan het uitzoeken wat er precies is misgelopen in de hoop dat zulks in de toekomst niet meer kan gebeuren. “

Volgens Geens is er wellicht niet goed gecommuniceerd tussen de verschillende betrokken politiediensten en de dienst Voogdij. “Op het moment van de feiten was er sprake van chaos: 30 mensen in één busje en een dood kind. Dat is allesbehalve evident. Bovendien was het vlak voor het weekend.” Volgens de federale politie was de lokale politie van Bergen bevoegd voor de administratieve afhandeling na het incident.

Volgens Geens is één van de betrokken minderjarigen ondertussen wel meerderjarig. Van de twee anderen was er één bekend bij zijn diensten, een jongen die ondertussen teruggekeerd is naar Noord-Frankrijk. De andere minderjarige is nog altijd spoorloos. “Dat betekent inderdaad dat er dus op dit moment een 14-jarige Afghaanse jongen helemaal alleen ergens op pad is.”