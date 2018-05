Minder verkeersdrukte aan tunnels Reyerscomplex: “Mijd omgeving Meiser ook vandaag en komende weken”

Brussel - Van de grote verkeershinder door de sluiting van drie tunnels aan het Reyerscomplex in Brussel is een dag later nog weinig te merken. Er is wel vertraagd verkeer waar de weg versmalt, “maar die is niet veel groter dan bij een normale ochtendspits”, klinkt het bij Mobiliteit Brussel. Het lijkt er dus op dat de bestuurders de omgeving mijden, zoals aangeraden werd.

“Het is veel beter dan gisteren”, zegt Inge Paemen, woordvoerster van Mobiris. “De mensen weten nu duidelijk waar ze zich aan kunnen verwachten. Het is rustig aan de tunnels.” Er is wel vertraagd verkeer, vooral dan aan de wegversmalling op de E40, “maar het is dan ook de ochtendspits. Het valt allemaal heel goed mee.”

Maandag verliepen zowel de ochtend- als de avondspits bijzonder problematisch aan het Reyerscomplex. Onze reporter stelde dat vast vanuit zijn wagen, in de file. “52 volle minuten om het beruchte Meiserplein te doorkruisen”, schrijft hij.

De drie tunnels aan het Reyerscomplex blijven nog zeker tot het einde van het jaar dicht. “Mijd de omgeving van het Meiserplein ook vandaag en de komende weken”, klinkt het bij Mobiris.

Dit zijn alternatieven voor het drukke verkeerspunt:

Alternatieve routes: Dynamische borden leiden automobilisten op de ring naar de minst bevraagde route. Langs de A12, de Leopold III-laan en de E411 kun je de hoofdstad wel bereiken.

Bussen en trams: Zowel de MIVB vanuit het centrum van Brussel als De Lijn vanuit Leuven kan reizigers in de buurt afzetten.

Metro: Metrostation ­Diamant blijft open.

Trein: In de buurt liggen drie makkelijk bereikbare treinstations: Meiser, Etterbeek en Schaarbeek.

(Deel)fietsen: Er zijn drie deelfietsstations in de buurt.