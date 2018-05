Paar tiental oproepen over blikseminslagen en wateroverlast in zuiden van West-Vlaanderen na onweer

Kortrijk - De brandweerzones Fluvia en Westhoek hebben in totaal een twintigtal oproepen te verwerken gekregen na het onweer van dinsdagochtend. Het ging om wateroverlast en enkele blikseminslagen.

Vooral het zuiden van de provincie lag in de frontlinie van het onweer. Omstreeks 02.00 uur begon het fel te regenen en te bliksemen in het uiterste zuiden. Het onweer trok verder richting de kust.

Al bij al viel het aantal oproepen mee. In zone Fluvia, dat is de streek rond Kortrijk en Waregem, waren er dertien oproepen voor wateroverlast. Daar moest de brandweer wat water wegpompen. In Bellegem en Ingooigem was er blikseminslag, die niet al te veel schade veroorzaakte. Slachtoffers vielen er niet. In Bellegem moest een schuur eraan geloven.

In Wevelgem sloeg een bliksem in op een cabine van Infrabel waardoor er hinder was aan de overwegen, maar de situatie is ondertussen al genormaliseerd.

Video: VTM Nieuws

Brand in woning

In de Westhoek waren er ook een paar oproepen. Een tweetal in Ieper en in Zonnebeke en Nieuwpoort. In Lo-Reninge sloeg ook een bliksem in op een woonst. Er ontstond een kleine brand die snel onder controle was.

En ook meer naar het zuiden, in de regio van Doornik (provincie Henegouwen) moest de brandweer vanaf 03.00 uur verschillende keren uitrukken vanwege de hevige regen. In enkele dorpen ontstonden er modderstromen, en verschillende woningen en kelders zijn ondergelopen. De brandweer van Wallonie picarde kreeg tijdens de nacht een twintigtal oproepen te verwerken, en verwacht dat dat aantal in de loop van de ochtend nog zal oplopen.