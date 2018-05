Zware overstroming verwoest stad voor tweede keer: “Mijn hart is gebroken”

Afgelopen weekend viel er meer dan 20 centimeter regen in minder dan twee uur in een stad in de Amerikaanse staat Maryland, waardoor er zware overstromingen ontstonden. Meer dan 300 mensen leden schade toen de straten van de stad plots onder water stonden en een persoon raakte vermist in het noodweer. Het is al de tweede keer dat de stad wordt verwoest door een storm en de inwoners waren nog steeds druk bezig om alles her op te bouwen.