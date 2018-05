Mevrouw Martinez over haar gezonde voetbalgek: “Hij gelooft echt dat de Rode Duivels het WK kunnen winnen”

Roberto Martinez kreeg de hele natie over zich heen toen hij Radja Nainggolan uit de WK-selectie liet. De Spanjaard bleef er echter rustig onder en beet van zich af. Geen verrassing voor Beth Thompson (36), die al zeventien jaar aan zijn zijde staat. “De negativiteit van het voetbal zal nooit vat op hem krijgen”, vertelt ze in Humo.

Met andere woorden: Martinez (en zijn vrouw) kunnen de kritiek wel te baas. “Ik heb de Premier League meegemaakt als trainersvrouw, dus ik ben wel wat gewoon. Iedereen heeft een mening over voetbal, dat maakt de sport zo boeiend. Maar het heeft geen zin dat ik me uitlaat over beslissingen van mijn man. Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat Roberto nooit lichtzinnig beslissingen neemt. Zowel professioneel als thuis. Hij is een oprechte man die vooraf alle mogelijke gevolgen van zijn daden overloopt. Daarin verschillen we. Hij is in staat een situatie van verschillende kanten te bekijken.”

Beth voelt zich goed in ons land, net als haar man. “We zijn de voorbije twee jaar gehecht geraakt aan ons leven in België”, aldus Thompson. “In dit wereldje is verhuizen een doodnormale zaak. Net daarom is het een opluchting dat hij zich zo goed voelt bij de Rode Duivels en zich langer wil engageren. Roberto is erop gebrand zijn werk verder te zetten. Een springplank? Roberto denkt zo niet. Dat impliceert dat er een groter plan is, maar dat is er niet. Hij verspilt geen energie aan zaken die hij niet in de hand heeft. Al zijn aandacht gaat nu naar het winnen van de wereldbeker. Hij gelooft echt dat de jongens daartoe in staat zijn.”

Foto: BELGA

Een gezonde voetbalgek

Is het ten huize Martinez ook een en al voetbal dat de klok slaat? “Roberto is vooral een echtgenoot en een vader als hij thuis is. We leiden een zo normaal mogelijk leven, maar het klopt: de impact op ons gezin is enorm. Vooral zijn periode bij Wigan was stressvol. Elk seizoen was het een gevecht om niet te degraderen. Ook bij Everton was het erg stresserend op het eind, het team won niet meer. Als gezin voel je de druk. Een simpel uitje was op den duur geen pretje meer.”

Maar Martinez leeft wel van het spelletje… en een gezonde levensstijl. “Of we twee tv’s hebben? Ja, maar ik kijk amper. Meestal speelt er op beide toestellen voetbal. En op de laptop. En op de iPad. Hij volgt zoveel mogelijk matchen tegelijk. Roberto die niet rookt, drinkt en eet op wedstrijddagen? Tegen roken en drinken heeft hij zich altijd afgezet. Voor een sporter is zijn lichaam het instrument waarmee hij zijn boterham verdient, daar hoor je zorg voor te dragen.”

Misschien is dat dan wel de voornaamste reden waarom roker Radja Nainggolan er niet bij is in Rusland? Wie zal het zeggen...

