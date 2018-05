Nieuwe waarschuwing voor code oranje: hevig onweer, veel neerslag en felle rukwinden

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt dinsdag opnieuw voor een code oranje in het hele land. Concreet is er overal kans op hevige onweersbuien, plaatselijk veel neerslag en felle rukwinden. Het risico op wateroverlast is groot.

Dinsdagnamiddag verschijnen de eerste onweersbuien. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt dan ook opnieuw voor een code oranje.

“Tot het begin van de nacht verwachten we opnieuw soms hevige onweersbuien”, klinkt het. “Plaatselijk kan er veel neerslag en ook hagel vallen. Mogelijk zijn er ook felle rukwinden, meestal aan de voorzijde van de buien. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen.”

Het KMI meldt de situatie verder op de voet op te volgen voor meer gedetailleerde berichtgeving over de weersomstandigheden in ons land.

Het KMI voorspelt in het hele land een code oranje Foto: KMI

Wat betekenen die codes precies?

Het weerinstituut hanteert voor alle weersomstandigheden bepaalde codes. Zo zijn er codes voor wind, onweer en wind, regen, onweer en regen, enzovoort… In dit geval wordt er gewaarschuwd voor een code oranje in de categorie ‘onweer en regen’.

Onweer en regen, code geel: er is plaatselijk kans op onweer. Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien en blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Onweer en regen, code oranje: er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. “Wees op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer”, klinkt de waarschuwing.

Onweer en regen, code rood: er is een grote kans op hevig onweer met waarschijnlijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en blikseminslagen kunnen grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. “Wees dus op uw hoede en blijf in de mate van het mogelijke binnen”, klinkt de waarschuwing.

Neerslagradar Foto: KMI

Speciaal noodnummer: 1722

De FOD Binnenlandse Zaken heeft opnieuw het speciale noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen geactiveerd. Het nummer zal nog tot minstens woensdagmiddag actief blijven.

Er wordt gevraagd enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand potentieel in levensgevaar is. In alle andere gevallen bel je 1722.

Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Rest van de week

Woensdag zijn er, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs, opklaringen. Het is dan meestal droog. In de loop van de dag groeien de stapelwolken en mogelijk ontwikkelen er zich in de namiddag enkele onweersbuien. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan de kust en in de Hoge-Ardennen, 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen.

In de nacht naar donderdag wordt het eerst overwegend droog met opklaringen en mogelijk wat nevel of mist. Nadien neemt vanuit het zuiden de kans op onweersbuien toe. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en lokaal 17 graden in Vlaanderen.