Dokters over vergiftigde oud-spion en dochter: “We dachten niet dat ze het zouden overleven”

Toen de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia het ziekenhuis werden binnengebracht nadat ze in het Britse Salisbury vergiftigd werden, dachten de dokters niet dat de twee het zouden overleven. “Alles was aanwezig om aan te nemen dat ze zouden overlijden”, zegt dokter Stephen Jukes in BBC-programma Newsnight.

De dokters wisten niet wat hen overkwam toen Sergej en Joelia Skripal op 4 maart binnengebracht werden. De Russische gewezen dubbelspion en zijn dochter waren eerder die dag op een bankje in Salisbury bewusteloos aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat er een poging gedaan was om hen te vermoorden door een zenuwgas toe te dienen, iets waarmee medisch personeel niet bepaald dagelijks geconfronteerd wordt.

Foto: REUTERS

Joelia Skripal. Foto: BELGAIMAGE

“Toen we ons ervan bewust werden dat we met zenuwgas te maken hadden, verwachtten we niet dat de twee het zouden overleven”, zegt Stephen Jukes, spoeddokter in het ziekenhuis van Salisbury, in een reportage die dinsdagavond uitgezonden zal worden in BBC-programma Newsnight. “We hebben alles geprobeerd en hen de beste zorgen toegediend. Maar alle bewijs was er om aan te nemen dat ze zouden sterven.”

Een andere dokter, Duncan Murray, herinnert zich een gesprek dat hij had met de hoofdverpleegster. “Het was een conversatie waarvan ik nooit gedacht had dat ik ze ooit zou hebben.”

Toen daarna Nick Bailey, een van de agenten die de twee binnengebracht hadden, vergelijkbare symptomen vertoonde, werden de dokters en verplegers bang. “Er was veel bezorgdheid over de omvang van het probleem”, zegt directeur Lorna Wilkinson. “Ik dacht dat we van twee patiënten misschien net overgegaan waren tot een groter feit, dat vele doden zou eisen. We wisten het toen echt niet.”

Uiteindelijk werden zowel Bailey als de Skripals ontslagen uit het ziekenhuis na enkele maanden. “We weten niet hoe het op lange termijn met hen zal evolueren”, zegt medisch directeur Christine Blanshard. “We leren nog altijd bij.” Wie achter de vergiftiging van de Skripals zat, is tot op vandaag nog onduidelijk, al werd er al vaak met de vinger gewezen naar Rusland. Het Kremlin ontkent er iets mee te maken te hebben.