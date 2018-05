Fabinho ruilt Monaco voor Liverpool, dat een behoorlijk sterk middenveld aan het samenstellen is

De Braziliaanse middenvelder Fabinho verlaat AS Monaco voor het Engelse Liverpool. Dat maakte de Champions League-finalist maandag bekend. De 24-jarige defensieve middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, zal vrijdag medische testen ondergaan, waarna de overgang officieel wordt. Hij tekende een contract “van lange duur”.

Volgens Franse media is met de transfer een bedrag van 45 tot 50 miljoen euro plus bonussen gemoeid. Monaco nam Fabinho in 2015 over van het Portugese Rio Ave. Sinds 2013 speelde hij al op huurbasis voor de club uit het prinsdom. In het seizoen 2012-2013 leende Rio Ave hem aan Real Madrid uit.

“Ik heb altijd al voor een club als Liverpool willen spelen. Het is een historische club, waar ik nog meer geschiedenis mee wil schrijven”, reageerde Fabinho op de website van zijn nieuwe werkgever.

Fabinho was sinds 2015 vier keer international. Hij zit niet in de selectie voor het WK in Rusland. Voor Liverpool is het de eerste zomertransfer, maar binnenkort komt er daar al zeker eentje bij. RB Leipzig-middenvelder Nabi Keita maakt op 1 juli namelijk de overstap naar Anfield met een transfer van 60 miljoen euro. Eentje die vorige zomer al geregeld werd. Ook Nabil Fekir (Lyon) en Christian Pulisic (Borussia Dortmund) worden nadrukkelijk gelinkt aan de Reds.

Liverpool gaat dus potentieel van een middenveld met Emre Can/Georginio Wijnaldum - James Milner/Alex Oxlade-Chamberlain - Jordan Henderson naar eentje met Fabinho - Keita - Fekir/Pulisic. Sterk...