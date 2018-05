Syrisch gezin stapt naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen België na visumweigering

Een Syrisch gezin uit Aleppo spant een zaak aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen België, omdat het geen visum kreeg om asiel aan te vragen in ons land. Dat schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op sociale media. Het Europees Hof van Justitie stelde Francken al eerder in het gelijk in de kwestie.

Het gezin uit Aleppo, dat bevriend is met een Waalse barones, wilde vorig jaar via de Belgische ambassade in Beiroet een visum kort verblijf voor ons land krijgen, om zo asiel aan te kunnen vragen. Francken verzette zich daar tegen. Uiteindelijk besliste de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen (RVV), na een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie, dat ons land geen humanitair visum voor kort verblijf moet toekennen, en ook niet verplicht is om de aanvraag te herkwalificeren als een aanvraag voor een visum voor een lang verblijf.

Stevige staart

“Wel, deze visazaak krijgt nu een stevige staart”, schrijft Francken op Facebook. Het gezin leidt nu een zaak in tegen België bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Syriërs stellen dat ons land het zogeheten non-refoulementprincipe (Art.3) heeft geschonden door het weigeren van het visum. “En dit gebaseerd op een extreem verregaande juridische interpretatie van Art.3 waarbij ze stellen dat ik niet enkel mensen die bedreigd zijn met foltering of onmenselijke behandeling Europa niet kan uitzetten, maar ook dat ik iedereen die bedreigd is actief moet binnenhalen in Europa”, aldus de staatssecretaris.

“Onze grenzen tot op de grond afbreken”

“Het is dus nog niet gedaan”, vervolgt Francken. “Via deze juridische weg hoopt de opengrenzenlobby alsnog onze grenzen tot op de grond af te breken. Onze Schengengrens verplaatsen naar de hele wereld? NOOIT”, klinkt het nog.

Francken zal zich opnieuw tegen de zaak verzetten en hoopt dat zijn Europese collega’s zich bij hem aansluiten. “Net als bij de procedure in Luxemburg, zal ik de komende dagen en volgende week op onze Europese Raad in Luxemburg al mijn migratiecollega’s oproepen om zich bij het Belgisch standpunt aan te sluiten om zo samen deze zaak te winnen!”