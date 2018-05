Voetbal bekeken in stamcafé, even later voor zijn deur doodgeschoten: vier jaar oude moord is nog steeds mysterie

Jette - Het gerecht lanceert vandaag een nieuwe oproep tot getuigen die de moord op Paul-André Vanderperren (76) uit Jette mee zouden kunnen oplossen. De man werd in december 2014 voor zijn huis met één kogel doodgeschoten, nadat hij op café een voetbalwedstrijd was gaan ­bekijken.

Twee doelpunten van Dennis Praet en één van Aleksandar Mitrovic: Paul-André Vanderperren ziet in café Mercure in Jette hoe Anderlecht de maat neemt van Oostende op 14 december 2014. Maar op weg naar huis keert het geluk van de 76-jarige gepensioneerde uit de Brusselse deelgemeente. Rond 20.30 uur vinden voorbijgangers zijn levenloze lichaam op het voetpad. De toegesnelde hulpdiensten kunnen niet anders dan vaststellen dat hij langs achter doodgeschoten werd met één kogel.

Mysterie

Waarom Vanderperren moest sterven, blijft tot op vandaag een mysterie. De moord gebeurde in een rustige woonwijk, in een doodlopende straat. Het slacht­offer was onbesproken, en hij werd bij de moord niet beroofd. “Meneer Vanderperren was een gepensioneerde zonder voorgeschiedenis”, zeggen de speurders bij Sudpresse. “Hij had bij onze weten geen vijanden. Zijn enige activiteiten waren voetbal kijken op zondagnamiddag op café - hij had geen kabel thuis - en gymnastiek voor zijn hart.”

“Verschillende pistes werden in de loop van het onderzoek onderzocht”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. “Zo hebben de speurders nagegaan of de man schulden had of problemen binnen zijn familie. Dat bleek niet het geval. Ook werd er rekening gehouden met de mogelijkheid dat de dader zich van slachtoffer had vergist, of dat het ging om een initiatieproef voor een stadsbende. Ook die pistes leverden niets op. Ook de piste dat de man al of niet bewust getuige was geweest van één of ander misdrijf werd uitgeplozen, maar ook dat spoor liep dood.”

Niemand heeft de bewuste avond iets gezien of gehoord en de speurders vinden geen reden waarom iemand hem zou willen ombrengen. “Wat ons vooral stoort”, zeggen de speurders, “is dat Paul-André Vanderperren geen risicoprofiel had. Als zo iemand zomaar op straat doodgeschoten wordt, zouden we allemaal het slachtoffer kunnen worden van dergelijke crapuleuze feiten.”

Het gerecht hoopt dat getuigen zich melden via het gratis nummer van de politie 0800-30.300, of via ­www.fedpol.be. “We hopen dat iemand zich meldt die iets gezien heeft en dat tot nog toe niet gemeld heeft.”