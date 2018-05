En plots vind je jouw geparkeerde auto terug met een zwerm bijen op

Ter hoogte van de school was een zwerm bijen neergestreken op de geparkeerde BMW. Een imker kwam ter plaatse en kon de koningin in een doos stoppen en zo de zwerm vangen.

“De beestjes waren niet hongerig en dus was er geen gevaar”, aldus de Lokale Politie Antwerpen.

