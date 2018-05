Ploegmaat De Bruyne krijgt stevige kritiek voor nieuwe tattoo, maar pareert die met triest verhaal

Manchester City-ster Raheem Sterling liep op training te pronken met zijn nieuwe tattoo: een M16-geweer op zijn rechterdijbeen. Niet iedereen was echter opgezet met die tattoo. "Totaal onaanvaardbaar" zegt Lucy Cope, stichter van de anti-vuurwapenvereniging Mothers Against Guns. Maar de tattoo blijkt nu een diepere betekenis te hebben.

"Deze tattoo is afschuwelijk", vertelt Cope aan de Engelse krant The Sun. "Hij (Raheem Sterling, red.) zou zich moeten schamen. Dit is totaal onaanvaardbaar. We eisen dat hij de tattoo weg laat laseren of een cover-up-tattoo laat zetten om het geweer te verbergen. Als hij weigert, moet hij uit het Engels nationaal elftal gezet worden. Hij zou een rolmodel moeten zijn, maar kiest er in de plaats voor om vuurwapens te promoten."

De 63-jaar oude Cope richtte de anti-vuurwapenvereniging Mothers Against Guns op nadat in 2012 haar zoon werd doodgeschoten.

Sterling had echter een heel speciale reden om die tattoo te laten zetten, zo liet hij weten via zijn Instagram:

"Toen ik 2 jaar oud was, werd mijn vader doodgeschoten. Ik beloofde mezelf dat ik nooit een geweer aan zou raken, en ik schiet met mijn rechtervoet. Het heeft dus een diepere betekenis", zei de 23-jarige flankaanvaller.

Sterling is aan het trainen met Engeland voor het WK in Rusland, waar hij in groep G zit samen met België. Engeland zal het opnemen tegen België op donderdag 28 juni om 20u Belgische tijd. De 'Three Lions' zijn de grootste concurrenten van de Rode Duivels voor groepswinst.