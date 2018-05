Vliegtuig richting Brussel maakt noodlanding op Schiphol na rook in cockpit

Dinsdagochtend heeft een vliegtuig dat onderweg was van Oslo naar Brussel een voorzorgslanding gemaakt op Schiphol omwille van rookontwikkeling in de cockpit. De Amsterdamse luchthaven kondigde een noodsituatie, maar het Noorse vliegtuig kon inmiddels veilig landen.

Het gaat om een vliegtuig van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS, vlucht SK4743. Voor zover bekend raakte niemand gewond voor of tijdens de noodlanding. Ook de hulpdiensten die klaarstonden, hoefden uiteindelijk niet in te grijpen.

Passagiers nog in vliegtuig

De piloten maakten melding van rookontwikkeling in de cockpit, waarop werd besloten een voorzorgslanding te maken op Schiphol. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. “Technici zijn momenteel bezig met het onderzoek”, zegt een woordvoerder van Schiphol. “De passagiers blijven momenteel in het vliegtuig zitten, aangezien de rook bij de landing zelf al zo goed als verdwenen was en het gevaar dus geweken is. Ik vermoed dat de reis snel hervat zal worden.”