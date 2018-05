Pas vrijgelaten man schiet twee agenten en voorbijganger dood in Luik, parket gaat uit van terreur

Bij een schietpartij in Luik zijn dinsdag twee agenten en een passant overleden. Twee andere agenten raakten gewond. Na de schietpartij gijzelde hij een tijdlang een poetsvrouw van een nabijgelegen middelbare school. De schutter werd intussen “geneutraliseerd” en riep “Allahu Akbar”. Het federaal parket gaat uit van een terreurdaad. Volgens Franstalige media is de schutter 36 jaar en heet hij Benjamin H.

Omstreeks 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café des Augustins, in de gelijknamige straat. Volgens ooggetuigen werd de man gecontroleerd door twee agentes op straat.

Tijdens die controle viel hij de agentes aan met een mes om vervolgens één te slaan en haar dienstwapen af te pakken. Vervolgens schoot hij beide vrouwen neer. De twee slachtoffers zijn overleden. Nog volgens politiebronnen zou de man “Allahu Akbar” geroepen hebben.

Vervolgens vluchtte de man weg in de richting van het Wahalyceum. Tijdens zijn vlucht schoot hij enkele keren in het rond. Daarbij verwondde zo twee andere agenten en doodde een passerende automobilist, ook een vrouw. Daarna drong hij de nabij gelegen school binnen om er een poetsvrouw te gijzelen.

Omstreeks 11.00 uur arriveerden de speciale antibanditisme-eenheden van de Luikse politie. Volgens een ooggetuige schoten de agenten minstens twintig keer. Het parket bevestigt dat de schutter “geneutraliseerd” werd en daarbij overleden is.

Het federaal parket heeft de zaak in handen genomen en wat wijst op een vermoeden van terreur. Het crisiscentrum meldt nog dat het dreigingsniveau in ons land op twee blijft.

Schutter sinds gisteren vrij uit de gevangenis

Nog volgens verschillende bronnen kwam de schutter maandag vrij uit de gevangenis van Lantin. Hij mocht met penitentiair verlof. Hij zat een tijdlang vast voor drugsfeiten, diefstallen en andere kleine criminaliteit. In de gevangenis had hij contact met geradicaliseerde gedetineerden en volgens RTBF zou hij daar geradicaliseerd zijn.

Volgens bronnen aan Le Soir is de dader “hyper agressief” en psychologisch labiel.

#Fusillade BD Avroy. Auteur intercepté. Situation figée. Enfants en sécurité. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) May 29, 2018

De leerlingen van de school zijn in veiligheid gebracht. De middelbare scholieren werden naar het Parc du Jardin Botanique gebracht, die van de lagere school naar de lokalen van de provincie in de rue Beeckman.

Burgemeester ter plaatse

De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plaatse gegaan en staat in contact met de korpschef. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat “het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt”.

De politie is nog steeds massaal ter plaatse, de hulpdiensten vragen om het centrum van Luik te mijden.

