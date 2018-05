Politie zoekt daders van gewapende overval in Laken

Brussel - De politie is op zoek naar de drie daders van een gewapende overval in het Brusselse Laken. Het trio stormde op 7 maart van dit jaar de Carrefour Express in de Alfred Stevensstraat binnen. Daar bedreigden ze het personeel en een klant met een vuurwapen, om er uiteindelijk vandoor te gaan met de inhoud van de kassa.

De overval gebeurde om 07.10 uur op woensdag 7 maart van dit jaar. Drie mannen drongen het warenhuis aan de Alfred Stevensstraat binnen. Twee van hen vielen onmiddellijk de vrouwelijke bediende aan, bedreigden haar met een vuurwapen en namen haar mee naar achter in de winkel.

De derde dader ging naar een bejaarde klant, die hij eveneens naar achter duwde. Uiteindelijk moest de vrouwelijke bediende terug mee naar de kassa en werd ze gedwongen die te openen. Intussen werd een tweede bediende zonder enige reden bedreigd.

Nadat ze de inhoud van de kassa in handen hadden gingen de daders ervandoor in de richting van de Prins Leopoldsquare.

Video: Politie

Daders

Foto: Politie

De eerste dader is ongeveer 20 jaar oud en van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij droeg donkere kleren en handschoenen met een wit opschrift.

De tweede dader is eveneens ongeveer 20 jaar oud en van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij heeft een grote fijne neus. Hij droeg een zwart jasje van het merk North Face, een trainingsbroek van het merk Adidas en zwarte basketbalschoenen.

De derde dader is ongeveer 20 jaar oud en van Afrikaanse afkomst. Hij droeg een blauw jasje met het opschrift 52 op de rug, een donkere broek en zwart/witte schoenen. Hij was in het bezit van een rugzak van het merk Puma.

Herkent u deze personen of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.