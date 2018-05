Speurders vallen Voedselagentschap binnen voor nieuw onderzoek in kader van fipronilcrisis

Dinsdagochtend zijn speurders van het Brusselse gerecht binnengevallen in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat deden ze in het kader van een gerechtelijk onderzoek na een vermoeden dat verkeerde informatie werd verspreid over besmette eieren in 2017.

Dinsdagochtend omstreeks 9 uur gingen de speurders van start, dat deden ze onder leiding van onderzoeksrechter Michel Claise.

De fipronilcrisis in augustus 2017, ook gekend als de eiercrisis, ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de besmetting pas na een eigen interne controle door een Belgisch pluimveebedrijf werd ontdekt, en dus niet door de Belgische of Nederlandse controleorganen werd opgespoord. Kippeneieren en afgeleide producten bleken in zo'n 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kreeg bovendien veel kritiek over zich heen door de laattijdige, gebrekkige en soms zelfs tegenstrijdige berichtgeving over de besmetting. Ook buurlanden Nederland en Duitsland werden getroffen door het schandaal.