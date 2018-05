Jarenlang geweigerd… maar nu gaat diamantreus toch “kweekdiamant” verkopen

‘s Werelds grootste delver van diamanten, De Beers, gaat in het laboratorium geproduceerde edelstenen verkopen. Een opvallende stap, want het bedrijf bezwoer in het verleden meermaals nooit door de mens gemaakte diamanten te zullen slijten.

De diamanten uit het laboratorium zijn bestemd voor verkoop in de Verenigde Staten, blijkt uit een interne memo van De Beers. Het is de bedoeling dat die diamanten later dit jaar onder de merknaam Lightbox Jewelry in de Amerikaanse winkels liggen.

Hoewel de verkoop van “synthetische” juwelen lang taboe was voor De Beers, weet het bedrijf wel hoe je zelf diamanten fabriceert. De dochter van mijnbouwbedrijf Anglo American maakt al een poos diamanten in het lab voor industrieel gebruik. Daarnaast gebruikt De Beers synthetische diamanten om ze van exemplaren uit de aardbodem te kunnen onderscheiden.

De vraag naar synthetische edelstenen groeit de laatste jaren, vooral omdat ze goedkoper zijn dan diamanten die uit de mijnen worden gehaald. Daardoor worden luxe sieraden toegankelijk voor een groter publiek. Zo verkoopt de Amerikaanse supermarktketen Walmart diamanten uit het lab.