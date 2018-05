Regeringscrisis in Italië duwt beurzen opnieuw in het rood, Italiaanse rente verder omhoog

De politieke crisis in Italië laat zich ook dinsdag voelen op de financiële markten. De beurs van Milaan opende met een verlies van 3 procent en de rente op Italiaans staatspapier steeg verder.

De tienjarige Italiaanse rente schoot dinsdagochtend over 3 procent. Daardoor nam de “spread”, het renteverschil met Duitsland als referentie in de eurozone, even toe tot meer dan 300 punten. Twee weken geleden bedroeg die “spread” nog 130 punten, maandag al 235 punten.

In het zog van de Italiaanse rente ging ook de rente in Spanje en Portugal fors omhoog. Ook elders in Europa was rood dinsdagochtend de hoofdkleur op de beursvloeren. In Brussel noteerde de sterindex Bel20 rond 10.50 uur met een verlies van zowat 2,5 procent. Alle aandelen boekten verlies.