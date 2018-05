Privé-firma staakt zoektocht, maar Australië hoopt “op een dag” toch nog toestel MH370 te vinden

De zoektocht naar het wrak van vlucht MH370 van Malaysia Airlines is dinsdag officieel beëindigd. Toch blijft Australië hopen dat het toestel “op een dag” zal kunnen worden gelokaliseerd. Volgens vicepremier Michael McCormack was de zoektocht van vier jaar de grootste in de geschiedenis van de luchtvaart, waarbij de limieten van de technologie werden getest en de kunde van de experts en mensen op zee op de proef werden gesteld.

De Amerikaanse privéfirma Ocean Infinity probeerde de voorbije maanden met duikrobotten nog het vermiste vliegtuig te vinden op de bodem van de Indische Oceaan. De missie werd op verzoek van het bedrijf twee keer verlengd, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. Meer dan 100.000 vierkante kilometer werd afgespeurd.

Oliver Plunkett, ceo van Ocean Infinity, zei dinsdag dat het resultaat “extreem ontgoochelend” is. De firma werkte op ‘no find, no fee’-basis. Dat betekent dat het bedrijf alleen moest worden betaald, als het vliegtuig teruggevonden werd. Bij succes had de firma omgerekend zo’n 60 miljoen euro gekregen.

Voor Ocean Infinity in actie kwam, werd een grootschalige zoekactie onder leiding van Australië in januari 2017 zonder resultaat afgesloten. Maleisië financierde die zoektocht. De regering in Kuala Lumpur komt in principe woensdag met een verklaring.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord vloog op 8 maart 2014 van Kuala Lumpur naar Peking en verdween onderweg van de radar. De verdwijning is een van de grootste mysteries in de luchtvaart. Vermoed wordt dat de Boeing 777 op de bodem van de oceaan ligt, op een diepte van verschillende kilometers.